София, , 15:45 — REGNUM По меньшей мере четыре человека получили тяжелые травмы в результате масштабного ДТП в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, инцидент произошел в полдень 15 июня, когда на одном из центральных городских перекрестков трамвай врезался в пропускавший пешеходов автомобиль. В итоге легковое транспортное средство совершило наезд на прохожих.

Все пострадавшие были доставлены в одну из столичных клинических больниц. Врачи оценивают состояние двоих из пострадавших как критическое.

Ведется следствие.

Нынешнее происшествие в Софии стало уже пятым за прошедшую неделю несчастным случаем, произошедшим в системе городского транспорта. По словам экспертов, в настоящее время трамвайный, автобусный и троллейбусный парки болгарской столицы нуждаются в кардинальной модернизации подвижного состава.