Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Ростовской области единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека получили 283,3 тыс. беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 15 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«[От вынужденных переселенцев] принято 291 953 заявления, выплаты получили 283 300 человек», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала массовой эвакуации через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прибыли более 1,2 млн мирных жителей Донбасса и Украины.