Белград, 15 июня 2022, 15:44 — REGNUM Западные санкции в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого направлены. Об этом 15 июня заявил президент Сербии Александр Вучич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России развернулась серьёзная работа по преодолению негативных последствий западных санкций.
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