Белград, 15 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Западные санкции в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого направлены. Об этом 15 июня заявил президент Сербии Александр Вучич.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«Думаю, что санкции были плохо таргетированы (нацелены), не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка. Но я также думаю, что они были плохо нацелены… Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России развернулась серьёзная работа по преодолению негативных последствий западных санкций.

Читайте также: Экономика России справляется с санкционным давлением — Мишустин