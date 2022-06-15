Ярославль, 15 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Решение врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева принять участие в выборах и идти на них самовыдвиженцем является свидетельством достижения политического компромисса среди ярославских элит и уверенности Евраева в своих силах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Правительство Ярославской области Сергей Миронов и Михал Евраев

«Дело в том, что с момента назначения его врио прошло определённое время, он, безусловно. получил определённый опыт. И это опыт позитивный. Этот опыт показывает, что ему удалось консолидировать политические элиты, разногласий нет и достаточно эффективно он справляется со многими обязанностями. Поэтому совершенно логично, что он решил принять участие в губернаторских выборах. И у него есть не только поручение президента, но и определённый опыт. Абсолютно чёткое, внятное понимание дел, происходящих в регионе».

Александр Асафов полагает, что несколько политических платформ могли предложить Михаилу Евраеву участвовать в выборах, выдвигаясь от партии. В частности, от этого бы не отказалась и «Справедливая Россия». Однако решение о самовыдвижении позволяет Евраеву находиться над политическими условностями и быть консолидирующей фигурой.

«Конечно, приняв решение такое, Евраев хочет проверить свои электоральные силы, что совершенно справедливо. И, конечно, он как фигура консолидирующая, как мне кажется, залечившая многие внутренние региональные конфликтны, выбирает компромиссную модель участия в выборах. В этом вопросе я не вижу ничего экстраординарного. Хотя, конечно, разные эксперты и телеграм-каналы пустились в прикладную конспирологию, припоминая ему прошлое в другой партии. Но это всё не имеет отношения к реальным обстоятельствам нашей политической жизни».

Политолог отметил, что самовыдвижение вовсе не редкость в современной истории России. Такой способ выдвижения не раз использовали и на выборах глав регионов, и на выборах президента России.