Москва, 15 июня 2022, 15:50 — REGNUM Российский 239-й танковый полк удостоен ордена Жукова за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 15 июня на портале правовой информации.

Под Воронежем танкисты проводят учебные стрельбы
Под Воронежем танкисты проводят учебные стрельбы
Пресс-служба Западного военного округа

Это первый случай награждения воинского подразделения орденом Жукова с начала спецоперации. Орден присуждён за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

«Наградить Орденом Жукова 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», — говорится в указе.

Орден Жукова учредили в России 9 мая 1994 года.