Москва, 15 июня 2022, 15:41 — REGNUM Сегодня, 15 июня 2022 года, последний день поддержки Microsoft браузера Internet Explorer. Пользователи решили попрощаться с программой в своих соцсетях.

Логотип Internet Explorer
Логотип Internet Explorer
Сайт Microsoft

Владельцы аккаунтов во «ВКонтакте» активно обсуждают отключение Internet Explorer, который «помогал» им скачивать другие браузеры. Многие пользователи шутят на тему «смерти» программы, а также вспоминают, насколько медленно в Internet Explorer открывались вкладки.

«Похороны» Internet Explorer
Социальная сеть «ВКонтакте»
«Похороны» Internet Explorer
Социальная сеть «ВКонтакте»
Internet Explorer отправляют в «Корзину» за ненадобностью
Социальная сеть «ВКонтакте»
Смерть встречает Internet Explorer
Социальная сеть «ВКонтакте»
«Похороны» Internet Explorer
Социальная сеть «ВКонтакте»

«Перестало работать то, что и так не работало: сегодня Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer», — пишет Владимир Халимонов.

«Лучший браузер для того, чтобы скачать Google Chrome», — прокомментировал Юрий Самойлов.

«Пока открою страницу, он уже перестанет работать», — шутит Дмитрий Дульцев.

«Ты был лучшим из худших», — обращается к Internet Explorer Егор Палкин.

«Ушла эпоха», — считает Владислав Пьянкин.

ИА REGNUM напоминает, компания Microsoft разрабатывала браузер Internet Explorer с 1995 по 2015 год. Программа входила в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10, в котором её сменил Microsoft Edge.

Читайте ранее в этом сюжете: В Microsoft напомнили о скором окончании поддержки Internet Explorer