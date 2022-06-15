Москва, 15 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня 2022 года, последний день поддержки Microsoft браузера Internet Explorer. Пользователи решили попрощаться с программой в своих соцсетях.

Сайт Microsoft Логотип Internet Explorer

Владельцы аккаунтов во «ВКонтакте» активно обсуждают отключение Internet Explorer, который «помогал» им скачивать другие браузеры. Многие пользователи шутят на тему «смерти» программы, а также вспоминают, насколько медленно в Internet Explorer открывались вкладки.

«Перестало работать то, что и так не работало: сегодня Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer», — пишет Владимир Халимонов.

«Лучший браузер для того, чтобы скачать Google Chrome», — прокомментировал Юрий Самойлов.

«Пока открою страницу, он уже перестанет работать», — шутит Дмитрий Дульцев.

«Ты был лучшим из худших», — обращается к Internet Explorer Егор Палкин.

«Ушла эпоха», — считает Владислав Пьянкин.

ИА REGNUM напоминает, компания Microsoft разрабатывала браузер Internet Explorer с 1995 по 2015 год. Программа входила в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10, в котором её сменил Microsoft Edge.