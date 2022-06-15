Москва, , 15:39 — REGNUM Актриса, телеведущая и общественный деятель Мария Шукшина на своем ТГ-канале опубликовала информацию о премировании журналистов ВГТРК крупными денежными выплатами ко Дню России.

Фейк ИА REGNUM

«Президент России выпустил указ о начислении миллионных премий журналистам. Об этом сообщается в приказе за подписью гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, который активно распространяют СМИ и телеграм-каналы в российском сегменте, — указано на ТГ-канале Марии Шукшиной

ТГ-канал «Война с фейками» опроверг эту информацию.

«Этот документ — подделка. Президент России не выписывает премии журналистам, так поощряет за работу только руководство конкретного СМИ, а формулировки «За верность профессии и Родине» не существует. Нет никаких отраслевых премий ко Дню России, по запросу с формулировкой премии в поисковике можно найти только первоисточник с фейком», — отмечается на ТГ-канале «Война с фейками».

«Для внутренних документов не используют исходящие номера — так оформляют документацию, например, когда отвечают на запрос. Кроме того, в официальных бумагах не применяют разные шрифты и курсив, их оформление строго регламентировано, — также указано на ТГ-канале.

Кроме того, в комментарии отмечается, что подпись якобы Генерального директора ВГТРК Олега Добродеева «вообще не похожа на оригинал»