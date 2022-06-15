Москва, 15 июня 2022, 15:39 — REGNUM Актриса, телеведущая и общественный деятель Мария Шукшина на своем ТГ-канале опубликовала информацию о премировании журналистов ВГТРК крупными денежными выплатами ко Дню России.
«Президент России выпустил указ о начислении миллионных премий журналистам. Об этом сообщается в приказе за подписью гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, который активно распространяют СМИ и телеграм-каналы в российском сегменте, — указано на ТГ-канале Марии Шукшиной
ТГ-канал «Война с фейками» опроверг эту информацию.
«Для внутренних документов не используют исходящие номера — так оформляют документацию, например, когда отвечают на запрос. Кроме того, в официальных бумагах не применяют разные шрифты и курсив, их оформление строго регламентировано, — также указано на ТГ-канале.
Кроме того, в комментарии отмечается, что подпись якобы Генерального директора ВГТРК Олега Добродеева «вообще не похожа на оригинал»