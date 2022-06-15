Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Российская автомобильная федерация (РАФ) сосредоточится на развитии в стране национальных гоночных серий после отказа международных чемпионатов проводить этапы. Об этом 15 июня заявил глава организации Виктор Кирьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Игора Драйв» в Ленобласти Lenobl.ru

«Формулы-1» не будет, но будет много другого. Плохо, что не будет Гран-при. Но ничего страшного, будем развивать свои национальные гоночные серии», — цитирует Кирьянова ТАСС.

Он добавил, что автодром «Игора драйв» в Ленинградской области получил все лицензии от Международной автомобильной федерации (FIA) и может проводить соревнования любого ранга.

Напомним, Гран-при России проходил с 2014 года в Сочи. С 2023 года этап «Формулы-1» должен был принимать автодром «Игора драйв».