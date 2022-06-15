Рига, , 15:38 — REGNUM Волонтерам и правозащитникам Латвии стали известны многочисленные случаи, когда мигрантов из Ирака в местах временного размещения избивали, унижали, не давали поесть и помыться.

Беженцы

Как сообщил Telegram-канал BaltNews, подобным унижениям беженцы подвергались со стороны местных работников и силовиков. Несколько раз пострадавшим пришлось ночевать в 20-градусный мороз под открытым небом.

Силовики соглашались прекратить издевательства только при условии, что нелегалы согласятся на возвращение в Ирак. И это предлагалось, несмотря на то, что среди таких лиц было немало тех, кто бежал от преследования ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и кому угрожала физическая расправа на родине.

Как отмечает BaltNews, на все упреки со стороны правозащитников тогдашний глава МИД Латвии Мария Голубева отвечала, что «это ненастоящие беженцы», имея в виду, что они попали на территорию страны не из стран Евросоюза, а из Белоруссии. СМИ Латвии практически не освещали подобные инциденты.

Теперь дело беженцев из Ирака против Латвии рассмотрит Европейский суд по правам человека.