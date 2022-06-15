Москва, 15 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ничего экстра-сложного или каких-то невероятных технологических секретов в производстве упаковки ТетраПак нет, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты в упаковке

«Тем более, что все основные компоненты для нее выпускаются или могут выпускаться в России. Просто западные корпорации, имевшие доступ к дешевым кредитам, долгое время давили всех конкурентов ценами и объемами поставок.

Для контрагентов работать с ними было привычнее и удобнее, чем искать альтернативных поставщиков. Разумеется, российские производители на начальном этапе не смогут предложить такие же условия.

Но, надеюсь, расходы нашего бизнеса и государства не пропадут. Компании, ушедшие с нашего рынка по политическим соображениям, не должны иметь возможности вернуться и разорить российских производителей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров в замен упаковки ТетраПак.

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