Невероятных технологических секретов нет: эксперт о производстве PurePak
Москва, 15 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ничего экстра-сложного или каких-то невероятных технологических секретов в производстве упаковки ТетраПак нет, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Продукты в упаковке
«Тем более, что все основные компоненты для нее выпускаются или могут выпускаться в России. Просто западные корпорации, имевшие доступ к дешевым кредитам, долгое время давили всех конкурентов ценами и объемами поставок.
Для контрагентов работать с ними было привычнее и удобнее, чем искать альтернативных поставщиков. Разумеется, российские производители на начальном этапе не смогут предложить такие же условия.
Но, надеюсь, расходы нашего бизнеса и государства не пропадут. Компании, ушедшие с нашего рынка по политическим соображениям, не должны иметь возможности вернуться и разорить российских производителей», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров в замен упаковки ТетраПак.
Читайте также: Абрамченко: выпуск российской упаковки PurePak начнётся в 2022 году