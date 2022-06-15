Тбилиси, 15 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде, будет участвовать и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом, как передаёт 15 июня грузинское «Общественное телевидение», сообщил журналистам посол Грузии в Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы будем представлены на самом высоком уровне, на уровне премьер-министра. Мы будем с партнерами, странами-аспирантами. С такими странами, как Финляндия, Швеция, а также с азиатско-тихоокеанской четвёркой (Австралия, Индия, США и Япония, — прим. ИА REGNUM)», — сказал Долидзе.

По его словам, на саммите планируется обсудить вопросы глобальной безопасности, которые стали очень важны.

Стоит отметить, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите в Мадриде, кроме всего прочего, будут обсуждать дальнейшие поставки оружия Альянса киевскому режиму. Саммит назначен на 28 июня.