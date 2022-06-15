Тюмень, , 15:37 — REGNUM Тюменец отправился в колонию за аферы с арендованными автомобилями. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Авторынок Ae96.ru

В суде установлено, что первой жертвой мошенника стал тюменец, решивший продать свой «Мерседес Бенц Е 240». Он снял авто с учёта и дал объявление о продаже в интернете. И 2 августа 2018 года на объявление откликнулся потенциальный покупатель, который предложил арендовать у продавца автомобиль с последующим выкупом за 250 тысяч рублей. При встрече 14 августа на объездной дороге «арендатор» представился Алексеем из Ханты-Мансийска и, показав продавцу свой паспорт, обязался ежемесячно выплачивать владельцу «Мерседеса» по 10 тысяч рублей до полного расчёта.

Мужчины заполнили договор купли-продажи, но продавец его не подписал до полного расчёта покупателя за машину. Однако вручил ему ключи и свидетельство о регистрации. Алексей уехал на «Мерседесе» и три месяца перечислял деньги за аренду. А далее перестал выходить на связь. Тогда продавец понял, что его обманули и обратился в полицию. К этому времени «арендатор» перегнал «Мерседес» в Челябинскую область и продал его. По аналогичной схеме, тоже в Тюмени, аферист «арендовал» автомобиль «Рено», который продал в Тюменской области.

На суде в своё оправдание злоумышленник заявил, что заключал с владельцами автомобилей договоры, в которых не запрещалось продавать машины. И всё же Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в мошенничестве, назначив ему, с учётом былых трёх судимостей, наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А также взыскал в пользу одного из потерпевших 225,3 тысяч рублей, а другого — 191 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба.