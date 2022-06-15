Бухарест, 15 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В здании элитной клиники города Балш на юго-западе Румынии была обнаружена змея длиной более одного метра. Об этом 15 июня сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Змея

По некоторым данным, найденная особь является болотной гадюкой, смертельно опасной для человека. При этом в самой клинике противоядия от укусов подобного пресмыкающегося не оказалось.

На место инцидента были вызваны жандармы и представители службы спасения. Специалисты поймали змею и выпустили ее в дикую природу.

Как утверждают аналитики, в последнее время в ряде регионов Румынии наблюдается нашествие змей. Предполагается, что это вызвано жарким и засушливым летом.