Брянск, 15 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,382 млрд рублей одобрен на строительство новой школы на 1 650 мест в Брянске, сообщил 15 июня в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Новое учебное заведение возведут на территории застройки бывшего аэропорта в Советском районе Брянска. Стоимость объекта 1,738 млрд рублей, кроме инфраструктурного кредита ещё 356 млн рублей добавят из областного бюджета.

По словам главы региона, кредит одобрен благодаря высоким показателям реализации проектов Брянской области в сфере строительства и национальных проектов.