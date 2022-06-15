Горно-Алтайск, , 15:35 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где зарегистрировано 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского и Шебалинского районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 537.

«По данным на 15 июня 2022, за весь период в регионе выздоровели 33 739 человек. Проведены лабораторные исследования 465 446 проб. В том числе за сутки исследована 391 проба», — добавили в управлении.