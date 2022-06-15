Москва, 15 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня. Таким образом предлагается бороться с браконьерством.

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«По данным соответствующих структур мы теряем по данному направлению более 60 млрд рублей», — отметил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Под икрой лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления понимается икра лососевых видов рыб (красная икра) без заводской упаковки, содержащей маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и указание наименования и места нахождения изготовителя или фамилии, имени, отчества и места нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименования и места нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименования и места нахождения импортера.

Эксперимент может завершиться 1 августа 2025 года. До этой даты вводится запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом без чеков и накладных в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.

Инициатива обязывает сотрудников службы авиационной безопасности международного аэропорта Петропавловск-Камчатский осуществлять предполетный досмотр багажа и ручной клади на предмет соблюдения запрета, а в случае обнаружения в ходе предполетного досмотра икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 кг на одно физлицо — сообщать об установленном запрете физлицу и не допускать багаж на борт воздушного судна до устранения выявленных несоответствий.

«Мы должны решить, куда дальше пойдет изъятая продукция», — рассказал депутат Госдумы Евгений Москвичев («Единая Россия»), отметив, что в профильном комитете ожидают поправок правительства по ряду вопросов ко второму чтению.

Кроме того, в ходе дискуссии обращалось внимание на то, что икра может быть перевезена через аэропорт Владивостока.

Также звучали предложения распространить эксперимент на мясо камчатского краба.

Падение уловов лососей в субъектах Дальневосточного федерального округа, за исключением Камчатки, оказывает существенное влияние на вопросы ценообразования, отметили авторы.