Джакарта, , 15:32 — REGNUM Вику Адисасмито, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19, признал, что до сих пор не может определить причину роста заболеваемости коронавирусом, который произошел в Индонезии в последние недели, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«До сих пор нельзя сделать вывод о точной причине увеличения случаев», — заявил Вику Адисасмито.

«Но, конечно, учитывая большое население Индонезии по сравнению с другими странами, число ежедневных случаев сегодня все еще можно назвать низким. Увеличение числа случаев, которые происходят в настоящее время, необходимо рассматривать совместно, чтобы подавить как можно больше случаев», — заявил Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1242 случая заражения коронавирусом.

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