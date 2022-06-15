Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В большинстве муниципальных образований Ростовской области 16 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Пожарная опасность V класса прогнозируется в 37 центральных, южных, юго-восточных, северо-западных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону.

Жителям напоминают, что в Ростовской области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Во избежание пожаров следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.