Таллин, , 15:29 — REGNUM В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Как сообщил портал tribuna. ee, своих соперников узнали эстонские команды.

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Так, столичная «Флора» — серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу начнет евросезон на домашней арене. В соперники таллинцам выпал финский SJK (Сейняйоки), который в минувшем розыгрыше чемпионата Финляндии занял третье место.

Бронзовый призер чемпионата «Пайде» свой первый поединок проведет на выезде. Соперник — тбилисское «Динамо», серебряный призер завершившегося грузинского первенства.

Во втором в истории розыгрыше третьего по рангу еврокубкового турнира в первом отборочном раунде стартуют 60 команд. Стартовые встречи этого раунда будут сыграны 7 июля, а через неделю, 14 июля, пройдут ответные матчи.