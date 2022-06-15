Базарак, Афганистан, 15 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Из-за оползня в уезде Хендж афганской провинции Панджшер перекрыто шоссе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Оползень

Департамент общественных работ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что дорога закрыта с 09:00 15 июня в местности Пашгур уезда Хендж.

По данным ведомства, аварийная бригада приступила к работе по очистке маршрута. Дорога, скорее всего, будет открыта для движения до вечера сегодняшнего дня.

Панджшер является одной из горных провинций, и его дороги время от времени перекрывают из-за наводнений, снегопадов и оползней.