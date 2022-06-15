Вашингтон, 15 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Американские нефтегазовые компании должны объяснить, почему цены на нефть растут, а поставки нефтяной продукции на внутренний рынок снижаются. Этого потребовал президент США Джо Байден в письме к компаниям, сообщает Reuters.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Глава США заявил, что недостаток мощностей по нефтепереработке приводит к беспрецедентным прибылям переработчиков. Это ослабляет влияние «исторических действий» американской администрации, направленных на борьбу с ростом цены. Кроме того, растут цены для потребителей.

Байден потребовал, чтобы компании объяснили, почему они не поставляют на рынок больше ресурсов. Его письмо направлено Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также работающим в США Shell и BP.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм намерена на экстренном заседании обсудить возможности снижения цен, доступные нефтепереработчикам.

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