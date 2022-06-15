Белград, , 15:46 — REGNUM Евросоюз ведет по отношению к косовскому вопросу «странную политику». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 июня.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

Требуя от Сербии признать независимость Косово, Евросоюз отрицает свою собственную платформу для ведения переговоров между Белградом и Приштиной, в которой отмечается, что от двух сторон требуется «нормализация отношений», но не и «взаимное признание», пояснил Вучич.

«Какая-то странная политика. Они не соблюдают собственную переговорную платформу. Там писалось и говорилось о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Взаимное признание — это их пожелания. Хорошо, что они этого хотят, но мы не хотим. Они делают свою работу, мы делаем свою. Мы можем себе позволить собственное мнение. Я готов принять все удары на себя, так как я знаю, что на стороне Сербии справедливость, мораль и истина», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Вучича.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что никому из сербских граждан не может нравится то, что ЕС требует от Белграда признать Косово для того, чтобы принять Сербии в этот союз, но не надо позволять эмоциям брать верх над разумом. Так как Сербия зависит от инвестиций ЕС, она продолжит путь евроинтеграции, сказал Вучич.