Волгоград, , 15:35 — REGNUM Суд обязал администрацию Волгограда обеспечить освещение территории острова Сарпинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Фонари Tiroz.org

Местные жители обратились с проблемой на выездном приёме прокурору Волгоградской области Денису Костенко. На острове никогда не было уличного освещения. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации и возложением на неё обязанности установить фонари. Кировский районный суд Волгограда иск полностью удовлетворил, однако мэрия обжаловала решение.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу городских чиновников и оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебное постановление вступило в законную силу.