Каир, , 15:40 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси встретился в Каире с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 15 июня сообщает официальная газета Dostor со ссылкой на заявление Ас-Сиси для журналистов.

Абдель Фаттах ас-Сиси Kremlin.ru

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Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества между ЕС и Египтом, а также глобальная ситуация на рынках продовольствия и энергоносителей и украинский кризис.

По словам президента, Египет придерживается нейтралитета и выступает за организацию диалога между сторонами.

«Наши переговоры касались российско-украинского кризиса, и мы смогли прояснить детали нашего видения кризиса, его последствий и корней. Мы подчеркиваем принципиальную позиции Египта, которая отдаёт приоритет языку диалога и мирных решений, и мы будем прилагать искренние усилия для достижения этого», — заявил президент Египта.