Ижевск, , 15:26 — REGNUM Мораторий на плановые проверки бизнеса в Удмуртии по поручению правительства России действует с 10 марта текущего года. С этого момента в республике отменили около 80% проверок, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проверка theilr

Причем мораторий будет действовать до конца текущего года, а для IT-компаний он продлится в течение трех лет.

По словам первого зампреда правительства Удмуртии Константина Сунцова, последние четыре года республика входит в топ-3 регионов России по наименьшей административной нагрузке на бизнес. Отмена ряда проверок позволяет успешно справляться с ситуацией под ударом санкций, кроме того, происходит непосредственная экономия средств.

«Средняя проверка занимает до 9 рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу в целом по России более 60 млрд рублей в расчёте на год», — пояснил Сунцов.

Вице-премьер добавил, что в Удмуртии контролирующие органы и без мораториев на проверки всегда стараются дать бизнесу рекомендации, как исправить нарушения, а не штрафуют.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года свою продукцию экспортировали 612 предприятий Удмуртии. Объем экспортных поставок субъектов малого и среднего бизнеса вырос по сравнению с предыдущим годом на 51% и составил 120,5 млн долларов США.