Беллинцона, , 15:25 — REGNUM 18 месяцев лишения свободы условно запросила прокуратура Швейцарии для бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Об этом 15 июня сообщает Agence France Press.

Мишель Платини Piotr Drabik

Процесс по делу о мошенничестве для 86-летнего Блаттера и 66-летнего Платини начался 8 июня в Федеральном уголовном суде Швейцарии в городе Беллинцона. Суд стал итогом масштабного расследования, которое началось в 2015 году и продолжалось шесть лет.

Суд рассмотрит эпизод с выплатой Блаттером для Платини 2 млн швейцарских франков в 2011 году. Прокуратура считает, что платёж был осуществлён без законных оснований и нанёс ущерб ФИФА.

Суд вынесет приговор 8 июля. Сообщалось, что максимальное наказание для Блаттера и Платини может составить пять лет тюремного заключения.

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