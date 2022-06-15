Казань, , 15:27 — REGNUM В 2021 году в Татарии Счетная палата провела 45 контрольных мероприятий. Всего контролем было охвачено 384 объекта. По материалам проверок в прошлом году возбудили пять уголовных дел. С таким заявлением 15 июня выступил перед депутатами регионального парламента заместитель председателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев.

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«Суммарный показатель выявленных нарушений составил 3 млрд 427 млн рублей, сохраняются высокие результаты по устранению нарушений и недостатков при расходовании бюджетных средств, использовании республиканской, муниципальной собственности — 91% от общего объема выявленных нарушений», — уточнил спикер.

В структуре финансовых нарушений порядка 51%, или 1,8 млрд рублей составляют нарушения в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью. 32% нарушений касаются бухгалтерского (бюджетного) учета. В 2021 году Счетной палатой РТ выявлено подобных нарушений на общую сумму 1 млрд 99 млн рублей.

На нецелевое использования бюджетных средств в прошлом году было направлено порядка 3,4 млн рублей.

«Значительную часть установленных нарушений и недостатков можно выявлять и упреждать на ведомственном и муниципальном уровне, исполнительные органы власти наделены необходимыми полномочиями — это ведомственный контроль, возложенный на главных распорядителей бюджетных средств», — уверен Валеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на приведение в соответствие с Конституцией и уточнение полномочий Счетной палаты.

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