Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Благодаря нацпроектам «Демография» и «Малое и среднее предпринимательство», безработные и самозанятые граждане России получат дополнительную поддержку от государства путем расширения доступа к социальным контрактам. Об их возможностях 15 июня на сессии «Центр «Мой бизнес» как катализатор позитивных изменений для бизнеса» ПМЭФ рассказала первый замминистра труда Ольга Баталина:

Правительство Иркутской области Социальный контракт

«В этом году уже заключено свыше 100 тыс. контрактов. Охват — более 300 тыс. человек. Самые популярные направления — поиск работы и развитие своего дела. Заключить соцконтракт на открытие дела может как человек без предпринимательского опыта, так и уже зарегистрированный самозанятый или ИП. По поручению президента прорабатывается увеличение размера выплат на открытие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Благодаря соглашению между центрами «Мой бизнес» и органами соцзащиты граждане получают консультации, помощь в составлении бизнес-планов и в постановке на налоговый учет, необходимые бизнес-знания и навыки».

Социальный контракт — помощь государства малоимущим семьям и гражданам в сложной жизненной ситуации. Это не просто выплаты, а план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов.

Так, к примеру, в Алтайском крае с начала 2022 года заключили уже более трех тысяч соцконтрактов, выполнив 40% от плана. Наиболее востребованным направлением является поиск работы, это почти 1,5 тысячи социальных контрактов. Не менее востребованы у жителей региона развитие индивидуального предпринимательства и личного подсобного хозяйства, по каждому из этих направлений заключено более 600 соцконтрактов.

«Социальный контракт мы заключили до нового года, пещера открылась в январе. Часто болеют дети, особенно весной и осенью, а соляная комната — самая лучшая профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Про такую возможность поддержки мы узнали из социальных сетей, сходили в управление соцзащиты, нам все объяснили, помогли составить бизнес-план. Сложностей не было, мы заключили контракт на 248 тысяч рублей. На эти средства приобрели галогенератор (специальный прибор для выработки сухого высокодисперсного аэрозоля соли), специальные кресла, телевизор», — рассказалАлександр Ульянов.

По его словам, социальный контракт наиболее удобен в случае развития малого бизнеса, потому что не все могут сразу найти необходимую сумму или взять кредит.

Еще один удачный проект — столярная мастерская, где предприниматель Валерий Лузанов делает экологичные деревянные авторские игрушки. Валерий рассказывает, что работал по найму, менеджером, однако мечта детства — работать с деревом — взяла свое. В итоге вновь помог соцконтракт.

«Я начал развивать мастерскую: купил первый станок, стал делать лавки, стулья, песочницы, машинки в детсад. Но 2020 год был сложным, спрос упал, пиломатериалы выросли в цене. На такие изделия материала идет много. У меня возникла идея делать игрушки — рентабельность выше.

Встал вопрос покупки оборудования. В ноябре я написал бизнес-план по производству игрушек, мне одобрили 250 тысяч рублей, я купил оборудование и запустился. От заявки до получения средств прошло около трех недель. Три месяца отработал — тенденция положительная, спрос есть, появился доход», — поделился предприниматель.

В Иркутской области одним из первых участников проекта в деревне Арансахой стал Алексей Ильин. В сентябре 2021 года он, имея статус безработного, заключил социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Купил на выделенные государством деньги корову, поросят, кур и петуха. Теперь молоко, творог, мясо, яйцо всегда в достатке. Еще и жителей деревни снабжает Алексей Владимирович свежей домашней продукцией. По хозяйству пенсионер управляется самостоятельно.

«Недавно забот прибавилось — корова отелилась. Но так это ж радость, — делится хозяин. — В целом я очень доволен, что заключил социальный контракт».

Нижегородский центр «Мой бизнес» и министерство социальной политики Нижегородской области заключили соглашение о взаимодействии для помощи гражданам при заключении социальных контрактов. С начала 2022 года центр «Мой бизнес» уже подготовил более 450 бизнес-планов для предпринимателей, желающих заключить соцконтракт. Социальный контракт позволяет малоимущим гражданам получить до 250 тыс. рублей на развитие собственного дела, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сотрудники центров «Мой бизнес» консультируют предпринимателей по всем актуальным мерам государственной поддержки, которые осуществляют органы исполнительной власти Нижегородской области. В частности, помогают готовить комплекты документов, необходимые для получения социальных контрактов. Только с начала года сотрудники центров провели 1800 консультаций и составили более 450 бизнес-планов. Соглашение о сотрудничестве с министерством социальной политики позволит проводить эту работу эффективнее, в более тесном взаимодействии», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Так, например, при разработке соглашения был проведен анализ практики заключения социальных контрактов. Выяснилось, что у каждого муниципалитета действовал собственный порядок оценки эффективности проектов.

«Совместно с коллегами из министерства соцполитики мы утвердили единые требования для бизнес-планов при заключении социального контракта. Для того чтобы повысить экспертность уровня оценки проектов, в состав конкурсной комиссии теперь входят сотрудники центров «Мой бизнес», которые смогут оценить жизнеспособность проекта и его востребованность в конкретном районе. Кроме того, после заключения социального контракта предприниматели смогут рассчитывать на консультационное сопровождение центра «Мой бизнес» по развитию своего проекта и получению других мер господдержки», — добавил Максим Черкасов.

Как сообшало ИА REGNUM, среди ключевых целей нацпроекта «Демография» — поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста и содействие занятости. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.