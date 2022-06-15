Москва, , 15:23 — REGNUM Американская администрация стремится организовать санкционное давление на Россию так, чтобы главными пострадавшими от него оказались наша страна и Европа, а для экономики США они оказались полезными, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В частности, США пытаются вытеснить с европейского рынка российский газ, заменив его поставками своего сжиженного, снизить конкуренцию со стороны европейских компаний за счет удорожания энергоресурсов и металлов. Но полностью защититься от негативных последствий у них не получается.

В частности, ряд американских пенсионных фондов и других финансовых структур укомплектовали значительную долю своих инвестиционных портфелей российскими государственными и корпоративными ценными бумагами.

Теперь же получение купонных выплат и дивидендов по этим активам затруднено, продать их также не представляется возможным. Соответственно, инвесторам придется списывать эти убытки, что может повлечь за собой кризис доверия в финансовой системе, череду банкротств и новые списания активов.

С учетом того, что финансовые рынки сейчас тоже входят в коррекцию, которая может быть довольно глубокой, этот дополнительный фактор повышает риски.

В свете этого озабоченность американского минфина вполне обоснована. Вкупе с рекордной с начала 80-х годов прошлого века инфляцией и спадом производства это может отправить экономику США в штопор», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель американского министра финансов ИА REGNUM завил, что власти США ранее допускали избыточное применение санкций против России.

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