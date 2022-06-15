Горловка, ДНР, 15 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских боевиков получило повреждение здание школы. Об этом 15 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Отмечается, что ранее украинские нацисты произвели обстрел Горловки, и в том числе под него попало здание школы №31.

«В результате обстрела жилых кварталов Центрально-Городского района Горловки украинские снаряды повредили общеобразовательную школу №31 по ул. Ленина, там же повреждения получил целый ряд жилых домов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и другим западным странам должно хватить благоразумия, чтобы не довести конфликт на Украине до ядерного.