Донецк, , 15:22 — REGNUM Силы Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 238 населенными пунктами в ДНР, сообщил 15 июня штаб территориальной обороны ДНР.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 15 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 238 населенными пунктами, включая Рассадки», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.