Донецк, 15 июня 2022, 15:22 — REGNUM Силы Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке Вооруженных сил России освободили и установили полный контроль над 238 населенными пунктами в ДНР, сообщил 15 июня штаб территориальной обороны ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.