Молдавия, 15 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Молдавско-Кишинёвская митрополия призывает власти Молдавии не допустить проведения гей-парада в Кишинёве. Обращение обнародовала пресс-служба Церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

В заявлении отмечается, что гомосексуализм в христианстве является грехом. Это не значит, что Церковь отвергает тех, кто грешит, но она выступает против поощрения греховности.

«То, что мы видим на улицах на гей-парадах: публичное восхваление греха. Поощрение распутства такими мероприятиями приведёт только к духовному саморазрушению общества», — говорится в заявлении.

Митрополия обращается к властям с призывом отменить акцию. Отмечается, что в предыдущие года, когда в Кишинёве проводили гей-парады, эти события «были сложными для населения города».

Напомним, ЛГБТ-сообщество Moldova Pride с 13 по 19 июня проводит в Кишинёве согласованную с центральными властями акцию, которую назвали «фестиваль достоинства». Завершить это планируется гей-парадом. Мэр Кишинёва Ион Чебан сначала заявил, что парад запрещается, но потом сказал, что акцию можно будет провести перед администрацией президента, зданием правительства и парламентом республики.