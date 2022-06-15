Москва, , 15:19 — REGNUM Дети из Мариуполя увидели Москву на обзорной экскурсии. Путешествие по столице организовали Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова при поддержке Департамента транспорта Москвы и при содействии АНО «Русская Гуманитарная Миссия».

Дети из Мариуполя, которые проходят лечение и социально-психологическую реабилитацию в подмосковном детском санатории «Поляны», сегодня побывали на автобусной экскурсии по Москве. Они увидели Кремль, Красную площадь, парк «Зарядье» и посмотрели на город со смотровой площадки в Москва-сити.

«Это дети с непростой судьбой — сироты, отказники, которых мы вывезли из зон боевых действий. Контакт с ребятами установился не сразу. Но в санатории с ними работают психологи и другие специалисты, они постепенно отогреваются и начинают все больше рассказывать о себе и о своих желаниях. Об экскурсии в Москву дети попросили сами, а столичный Дептранс пришел нам на помощь», — рассказала Мария Львова-Белова.

«Дети из Мариуполя сейчас находятся в сложном эмоциональном состоянии, а сегодня благодаря экскурсии нам удалось немного отвлечь ребят и окунуть их в мир впечатлений. Мы увидели радость и счастье в их глазах и улыбки на их лицах», — поделилась впечатлениями от поездки с детьми председатель комиссии по транспорту Общественной Палаты Москвы Сабина Цветкова.

Группа из 31 ребенка от 7 до 17 лет, преимущественно подростки, прибыла в Подмосковье 27 апреля. На территорию России их вывезла Мария Львова-Белова при содействии Следственного комитета РФ. Сейчас аппарат омбудсмена и социальные службы пытаются устроить дальнейшую жизнь этих детей: ищут их родственников на оставленной территории, организуют медицинскую и психологическую реабилитацию, помогают в профориентации и поиске учебных заведений. Эта работа в том числе ведется на средства, собранные в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки», которую Мария Львова-Белова запустила для помощи детям из ДНР и ЛНР и с территории Украины.

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