* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Икрам Исмати, бывший репортёр Kabul News TV, сообщил, что 14 июня он был избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в пятом округе Кабула. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Насилие

На видео, размещённом репортёром в социальных сетях, видно, что его лицо окровавлено.

Ассоциация независимых журналистов Афганистана сообщает, что Исмати сначала был допрошен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на КПП, а затем избит прикладом за пререкания с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время этапирования в район Карга.

Ассоциация призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расследовать избиение Исмати и поделиться результатами с медиасообществом страны.

Начальник полиции Кабула заявил, что для расследования инцидента создана комиссия. Халид Задран, пресс-секретарь начальника полиции, заявил, что Исмати якобы избили за то, что он «сбрил бороду и носил брюки» [европейского покроя]. Он добавил, что до сих пор талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщалось о таких случаях.

«Командование поручило должностным лицам пятого района города Кабула установить лиц, жестоко обращавшихся с господином Исмати, и передать их в руки правосудия», — сказал Задран.

С тех пор как в Афганистане к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против журналистов применяются репрессии. Недавно международная организация «Хьюман Райтс Вотч» заявила, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно разведка группировки, играют активную роль в задержании и репрессиях против журналистов.