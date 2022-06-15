Ярославль, , 15:18 — REGNUM В Ярославле определили 12 мест, запрещённых для купания. Об этом сообщает мэрия города.

Пляж SauerC

В парке «Подзеленье», который традиционно является местом массового отдыха горожан, купание будет запрещено. Также нельзя купаться в акватории реки Волги в районе Юбилейного и Октябрьского мостов, у Павловского и Петропавловского парков, Толбухинского и Комсомольского мостов, улицы Магистральной, в пойме реки Которосль в районе Которосльной набережной, в районе бывшей территории завода «Альтаир», улицы Шевелюха и Папанина вблизи дома № 27.

В Ярославле летом в городе будет организована работа двух пляжей: Тверицкого и Дзержинского (в районе улицы 1-й Норской). При этом купаться можно только на Тверицком пляже. На Дзержинском пляже качество воды в Волге не соответствует норме по микробиологическим показателям.

Купальный сезон в этом году пройдёт с 15 июня по 31 августа.