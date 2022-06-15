Ижевск, , 15:17 — REGNUM В Удмуртии было принято решение о расторжении отношений с АНО Хоккейный клуб «Прогресс» и возврате субсидии в размере 14 млн рублей, которую клуб получил в текущем году. Об этом сообщает министерство спорта республики.

Представители ХК Прогресс пресс-служба ХК «Прогресс»

Ранее минспорт региона получил обращения граждан о нарушении трудового законодательства в ХК «Прогресс». По итогам проверки было установлено, что в рамках заявочной кампании 2022 года в январе руководство клуба предоставило некорректную и недостоверную информацию об отсутствии задолженности перед налоговой системой РФ, когда фактически задолженность была.

В этой связи принято решение о расторжении отношений с клубом и возврате субсидии.

В ХК «Ижсталь» будет создано новое отделение куда войдут представители ХК «Прогресс». Алгоритм перехода спортсменов проработан минспорта Удмуртии совместно с администрацией Глазова и ХК «Ижсталь», а также школой олимпийского резерва по хоккею. При преобразовании название «Прогресс» будут сохранено.

«Задача республиканской власти и всех причастных — сохранить наследие клуба и помочь выйти из кризиса. Переход в ХК «Ижсталь» на данный момент самый безопасный и эффективный для этого способ», — подчеркнули в минспорта Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, глазовский «Прогресс» стал первой, созданной в Удмуртии в 1954 году хоккейной командой. С 1966 года «Прогресс» принимал участие в чемпионатах СССР и первенствах России. С этого момента команда сыграла 1882 матча, из которых 734 закончились победой, 214 — ничьей. В чемпионатах Удмуртии «Прогресс» побеждал 9 раз, из них четыре сезона подряд с 1986 по 1989 год.