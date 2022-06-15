Москва, , 15:15 — REGNUM Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пробуется на роль ведущего в программе «Вечерний Ургант». Об этом он рассказал в интервью 15 июня для видеоблога MC TAXI.

Баста Кадр из интервью для RTVI

«Сейчас пробуюсь на ведущего «Вечернего Урганта». Посмотрим, как это всё будет», — признался рэпер. Однако подробностей своего возможного участия в проекте он раскрывать не стал.

ИА REGNUM напоминает, что передача «Вечерний Ургант» Ивана Урганта пропала из сетки вещания Первого канала с конца февраля 2022 года. Из-за этого в Сети появились слухи о скором закрытии программы, однако представители телеканала не раз опровергали эту информацию.

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