Луганск, 15 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Село Троицкое в Луганской Народной Республике подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает 15 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Все окна разбиты

В 11:25 мск по селу выпустили десять снарядов РСЗО «Ураган». Украинские военные вели обстрел с позиций в Артёмовске (Бахмут).

Ранее ВСУ обстреливали село 2 и 18 мая.

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