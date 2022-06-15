Кабул, , 15:11 — REGNUM Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал в «Твиттере», что в четвертом округе Кабула были арестованы три человека по обвинению в причастности к недавним взрывам в столице Афганистана.

Арест Fidh.org

Муджахид добавил, что эти трое сознались в своих преступлениях, добавив, что они совершили «эти гнусные действия за деньги с целью нарушения общественного порядка и нарушения безопасности».

Полицейское управление Кабула также объявило об аресте трёх человек в связи с недавними взрывами в столице. Халид Задран, представитель полицейского управления Кабула, сказал, что мужчины были задержаны в районе Салим Карван четвертого округа безопасности Кабула.

Недавно в столице Афганистана были совершены кровавые теракты, в результате которых были убиты и ранены десятки людей.