Каир, 15 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Правительства Египта и Израиля договорились о снятии ряда ограничений на границе двух стран. Об этом 15 июня сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление министерства транспорта Израиля.

Sastognuti На границе Израиля

В сообщении министерства говорится, что власти двух стран договорились о переходе ряда приграничных КПП на круглосуточную работу.

По данным ведомства, пограничные переходы на Синайском полуострове будут открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю, начиная с 3 июля 2022 года. Данное решение было принято для упрощения передвижения туристов из Израиля на египетские курорты на берегу Красного моря.

Ранее об открытии круглосуточных КПП на Синае попросил глава Палестины Махмуд Аббас.