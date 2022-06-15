Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Сессия «Сделано в Арктике: гранты как драйвер креативной экономики регионов севера» открыла деловую программу XXV Петербургского международного экономического форума. Дискуссия — первая и в рамках «внутреннего» форума креативного бизнеса. Заявленными темами обсуждения стали особенности развития креативных индустрий в России, сохранение культурного наследия на примере конкретных проектов, а также возможности грантовой поддержки для авторов культурных инициатив.

Президентский фонд культурных инициатив ПФКИ

Модерировал сессию генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Спикерами стали Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области; Филипп Абрютин, гендиректор АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» (проект «Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», дважды победивший в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив); Владимир Соболев, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» в Архангельской области (проект «Россия молодая: от депрессии к месту силы»); Наталья Агаханова, директор Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского (проект «Мобильная опера-прогулка «Дмитрий Хворостовский. Начало»); Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» (проект «Международный культурный проект «Северный характер: кино на высокой широте»).

Приветствуя участников, Роман Карманов отметил, что у каждой творческой команды с появлением Президентского фонда культурных инициатив есть возможность реализовать смелые идеи в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. «В настоящий момент идет «шестая» конкурсная волна, запущенная Фондом. Всего за год его существования поддержку получили более 3 тысяч команд из 85 регионов, причем часть проектов были поданы на специальные конкурсы — запрос на патриотические проекты был очень высоким, и три отбора были проведены в рекордный срок — за 2,5 месяца. Всего за год количество регистраций на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив превысило 75 тысяч. За каждой заявкой стоит команда от 3 до 15 человек. У сообщества есть высокая потребность в грантовой поддержке, об этом можно судить по количеству заявок и их сметам. Важно, что авторы проектов готовы вкладывать собственные денежные средства в проекты, статистика показывает, что каждый рубль государственной поддержки удваивается в реализации творческих инициатив за счёт собственных и привлечённых ресурсов. Фонд до конца 2024 года готов оказать поддержку на 31,5 млрд рублей».

В ходе приветственного слова Роман Карманов отметил, что в рамках поддержки проектов Президентским фондом культурных инициатив всего за год создано свыше 8 тысяч рабочих мест. Регионами-лидерами по количеству поддержанных заявок стали Санкт-Петербург, республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Карелия, Новосибирская, Белгородская, Свердловская области, Краснодарский край. При этом, как отметил спикер, не существует прямой корреляции с численностью населения региона или его географическим положением — в грантовых конкурсах для оценки экспертов единственно важным аспектом является качество заявки, ее соответствие тем критериям, которые описаны в документах, которые регламентируют проведение отборов.

Особую значимость, как было отмечено во время дискуссии, приобретают проекты, связанные с сохранением национальной культуры. Одна из таких инициатив, поддержанная в ходе грантового конкурса — международный фестиваль «Золотой ворон», где демонстрируется в том числе аутентичное кино, либо затрагиваются темы, непосредственно связанные с жизнью на северных территориях нашей страны. Проект реализуется в Чукотском автономном округе, и буквально за четыре года изменил свой статус с регионального на известный среди режиссеров и зрителей форум так называемого северного кино.

«Когда открылся Президентский фонд культурных инициатив, — рассказал Филипп Абрютин, — первое, что мы сделали всей творческой командой, — изучили всю документацию и вебинары, поняли, что за, казалось бы, формальными терминами «количественные и качественные показатели» стоит важная цель — изменение жизни людей к лучшему, в том числе за счет нашего большого культурного проекта. С каждым новым годом проведения фестиваля мы привлекаем к нему внимание все большего числа зрителей, деятелей киноискусства. Мы ищем для своего проекта новые возможности — входим в национальные проекты, проводим мероприятия Арктического совета, активно вовлекаем представителей всего арктического региона. Современная ситуация позволяет сквозь кинопризму посмотреть внутрь регионов, научиться транслировать в кино собственные смыслы и идеи, сделать так, чтобы голос Чукотки звучал как можно громче и шире».

Говоря о киноиндустрии, спикеры единогласно сошлись во мнении, что региональное производство художественных и документальных лент сейчас находится на подъеме. Примеров много — Якутия, Камчатка, Мурманская область. Зачастую яркий кинообраз территории привлекает в регионы не только новые потоки туристов, но и приносит экономическую выгоду.

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», отметила, что кинокластер, который получилось создать в Мурманской области, стал платформой для рождения абсолютно разных проектов.

«Они связаны с развитием кино в регионе. В 2019 году нас поддержала региональная власть — появился закон о поддержке кинопроизводства в Мурманской области. По нему кинематографистам предложили субсидию, покрывающую 30% денежных средств, которые были «оставлены» в регионе. В ходе кинолабораторий мы поняли, какой это дало удивительный эффект — в регион «поехали» съемочные группы и туристы. Мурманский регион открыл Звягинцев и его «Левиафан», все поехали в Териберку. Речь в 2015 году шла о 256 тысячах туристов. Сейчас поток вырос до 486 тысяч в год. И люди едут смотреть на территории, где снимались «Полярный, «Белый снег», «Перевал Дятлова», — отметила она в выступлении.

Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области отметила, что благодаря поддержке Фонда власти на месте стало легче идентифицировать талантливых людей и те команды, которые для написания грантов может понадобиться консультационная или практическая помощь. Среди наиболее ярких проектов, которые сейчас реализуются в регионе при грантовой поддержке, она отметила фестиваль «Арктик Оупен», который развивает успех уже 10 лет.

«В рамках проекта нам удалось больше внимания уделять образовательной программе, повысить компетентность жюри, заняться обучением профильного сообщества. Оценивая шансы на оказание грантовой поддержки, понимаешь, какие отрасли нуждаются в этом больше всего. У нас есть запрос на развитие анимации. Фестиваль вступил в сотрудничество с «Союзмультфильмом», и там тоже продолжится большая образовательная программа», — отметила она, добавив, что для потенциальных грантополучателей в регионе работают консультационные центры, установлена связь с авторами проектов, которые уже стали обладателя грантов — они помогают писать заявки новичкам.

Один из ярких архангельских проектов связан с комплексным подходом к территории объекта на

островной территории региона с труднодоступной логистикой — Новодвинской крепостью. Было решено подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив. Проект получил поддержку в 21 млн рублей. Активно к работе подключились студенческие отряды: они будут приводить объект в порядок, в том числе удалять так называемый «некультурный слой», иными словами — помогать сделать пререставрацию. Владимир Соболев, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» в Архангельской области отметил, что в этом году студенческие отряды пополнят 70 человек, которые будут трудиться на объекте.

В ходе панельной дискуссии Роман Карманов отметил: в Красноярске вскоре официально будет открыт филиал Президентского фонда культурных инициатив. Решение принято в рамках Креативной недели, которая ранее проходила в городе. Пространство для работы уже найдено. В сессии приняла участие представитель культурного сообщества города — Наталья Агаханова, директор Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского «Культура — драйвер экономики. В регионе совсем скоро стартует масштабный проект, приуроченный к 60-летию легендарного Дмитрия Хворостовского. Главная задача — привлечь к проекту не только поколение, которое знает имя Дмитрия Хворостовского, но и молодежь, сделать его актуальным героем. Показать, насколько сама его судьба демонстрирует возможность успеха в сфере культуры, а сама она — является социальным лифтом. Показать, насколько окружающая среда влияет на развитие таланта. Например, на гений Хворостовского оказала воздействие та среда, в которую он попал в конце 70-х: в городе активно развивалась система образования в сфере культуры, открыты были театры, появилась инфраструктура для преподавателей и студентов творческих вузов. Никто не знает, как сложилось бы судьба Дмитрия Хворостовского, не случись таких изменений».

Основная цель творческой команды проекта, как отметила спикер, — внедрение в ткань города гения места. Процесс это очень непростой, но коллектив поверил в свою силы и активно готовит для жителей и гостей города «многослойную» инициативу, которая включит в себя мобильную оперу-прогулку, иммерсивный спектакль с элементами дополненной реальности о жизни Хворостовского, в том числе из жизни маленького Дмитрия. Премьера состоится в сентябре. Одновременно начнет работу сайт — интерактивная кварта творческой истории оперного певца, где будут отмечены все города мира, где ему довелось выступать, с краткой справкой. Будет на этой карте и родной для него Красноярск.

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