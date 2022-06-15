Санкт-Петербург, 15 июня 2022, 15:11 — REGNUM Сессия «Сделано в Арктике: гранты как драйвер креативной экономики регионов севера» открыла деловую программу XXV Петербургского международного экономического форума. Дискуссия — первая и в рамках «внутреннего» форума креативного бизнеса. Заявленными темами обсуждения стали особенности развития креативных индустрий в России, сохранение культурного наследия на примере конкретных проектов, а также возможности грантовой поддержки для авторов культурных инициатив.
Модерировал сессию генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Спикерами стали Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области; Филипп Абрютин, гендиректор АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» (проект «Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», дважды победивший в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив); Владимир Соболев, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» в Архангельской области (проект «Россия молодая: от депрессии к месту силы»); Наталья Агаханова, директор Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского (проект «Мобильная опера-прогулка «Дмитрий Хворостовский. Начало»); Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» (проект «Международный культурный проект «Северный характер: кино на высокой широте»).
Приветствуя участников, Роман Карманов отметил, что у каждой творческой команды с появлением Президентского фонда культурных инициатив есть возможность реализовать смелые идеи в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. «В настоящий момент идет «шестая» конкурсная волна, запущенная Фондом. Всего за год его существования поддержку получили более 3 тысяч команд из 85 регионов, причем часть проектов были поданы на специальные конкурсы — запрос на патриотические проекты был очень высоким, и три отбора были проведены в рекордный срок — за 2,5 месяца. Всего за год количество регистраций на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив превысило 75 тысяч. За каждой заявкой стоит команда от 3 до 15 человек. У сообщества есть высокая потребность в грантовой поддержке, об этом можно судить по количеству заявок и их сметам. Важно, что авторы проектов готовы вкладывать собственные денежные средства в проекты, статистика показывает, что каждый рубль государственной поддержки удваивается в реализации творческих инициатив за счёт собственных и привлечённых ресурсов. Фонд до конца 2024 года готов оказать поддержку на 31,5 млрд рублей».
В ходе приветственного слова Роман Карманов отметил, что в рамках поддержки проектов Президентским фондом культурных инициатив всего за год создано свыше 8 тысяч рабочих мест. Регионами-лидерами по количеству поддержанных заявок стали Санкт-Петербург, республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Карелия, Новосибирская, Белгородская, Свердловская области, Краснодарский край. При этом, как отметил спикер, не существует прямой корреляции с численностью населения региона или его географическим положением — в грантовых конкурсах для оценки экспертов единственно важным аспектом является качество заявки, ее соответствие тем критериям, которые описаны в документах, которые регламентируют проведение отборов.
Особую значимость, как было отмечено во время дискуссии, приобретают проекты, связанные с сохранением национальной культуры. Одна из таких инициатив, поддержанная в ходе грантового конкурса — международный фестиваль «Золотой ворон», где демонстрируется в том числе аутентичное кино, либо затрагиваются темы, непосредственно связанные с жизнью на северных территориях нашей страны. Проект реализуется в Чукотском автономном округе, и буквально за четыре года изменил свой статус с регионального на известный среди режиссеров и зрителей форум так называемого северного кино.
Говоря о киноиндустрии, спикеры единогласно сошлись во мнении, что региональное производство художественных и документальных лент сейчас находится на подъеме. Примеров много — Якутия, Камчатка, Мурманская область. Зачастую яркий кинообраз территории привлекает в регионы не только новые потоки туристов, но и приносит экономическую выгоду.
Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», отметила, что кинокластер, который получилось создать в Мурманской области, стал платформой для рождения абсолютно разных проектов.
Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области отметила, что благодаря поддержке Фонда власти на месте стало легче идентифицировать талантливых людей и те команды, которые для написания грантов может понадобиться консультационная или практическая помощь. Среди наиболее ярких проектов, которые сейчас реализуются в регионе при грантовой поддержке, она отметила фестиваль «Арктик Оупен», который развивает успех уже 10 лет.
Один из ярких архангельских проектов связан с комплексным подходом к территории объекта на
островной территории региона с труднодоступной логистикой — Новодвинской крепостью. Было решено подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив. Проект получил поддержку в 21 млн рублей. Активно к работе подключились студенческие отряды: они будут приводить объект в порядок, в том числе удалять так называемый «некультурный слой», иными словами — помогать сделать пререставрацию. Владимир Соболев, руководитель регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды» в Архангельской области отметил, что в этом году студенческие отряды пополнят 70 человек, которые будут трудиться на объекте.
В ходе панельной дискуссии Роман Карманов отметил: в Красноярске вскоре официально будет открыт филиал Президентского фонда культурных инициатив. Решение принято в рамках Креативной недели, которая ранее проходила в городе. Пространство для работы уже найдено. В сессии приняла участие представитель культурного сообщества города — Наталья Агаханова, директор Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского «Культура — драйвер экономики. В регионе совсем скоро стартует масштабный проект, приуроченный к 60-летию легендарного Дмитрия Хворостовского. Главная задача — привлечь к проекту не только поколение, которое знает имя Дмитрия Хворостовского, но и молодежь, сделать его актуальным героем. Показать, насколько сама его судьба демонстрирует возможность успеха в сфере культуры, а сама она — является социальным лифтом. Показать, насколько окружающая среда влияет на развитие таланта. Например, на гений Хворостовского оказала воздействие та среда, в которую он попал в конце 70-х: в городе активно развивалась система образования в сфере культуры, открыты были театры, появилась инфраструктура для преподавателей и студентов творческих вузов. Никто не знает, как сложилось бы судьба Дмитрия Хворостовского, не случись таких изменений».
Основная цель творческой команды проекта, как отметила спикер, — внедрение в ткань города гения места. Процесс это очень непростой, но коллектив поверил в свою силы и активно готовит для жителей и гостей города «многослойную» инициативу, которая включит в себя мобильную оперу-прогулку, иммерсивный спектакль с элементами дополненной реальности о жизни Хворостовского, в том числе из жизни маленького Дмитрия. Премьера состоится в сентябре. Одновременно начнет работу сайт — интерактивная кварта творческой истории оперного певца, где будут отмечены все города мира, где ему довелось выступать, с краткой справкой. Будет на этой карте и родной для него Красноярск.
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