Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Состояние моральных ценностей в США находится в очень плачевном состоянии, так считает половина американских граждан. Об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 15 июня сообщает The Hill.

Опрос (сс) Виталий Попов

По данным опроса общественного Gallup, опубликованного 16 июня, 50% респондентов оценивают состояние нравственных ценностей в стране как плохое, 37% — как нормальное. И лишь 12% — как хорошее. Всего 1% считает состояние нравов в США отличным.

Подобное большое число тех, кто считает состояние с ценностями в США плохим, рекордно. Так, в 2018 году, когда подобный опрос проводился в прошлый раз, о плачевном состоянии нравов высказались 49% респондентов.

Мрачное отношение к моральным ценностям в значительной степени обусловлено опрошенными республиканцами, 72% из которых оценили состояние моральных ценностей в стране как плохое.