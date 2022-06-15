Половина граждан США считает, что в стране всё плохо с ценностями
Вашингтон, 15 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Состояние моральных ценностей в США находится в очень плачевном состоянии, так считает половина американских граждан. Об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 15 июня сообщает The Hill.
По данным опроса общественного Gallup, опубликованного 16 июня, 50% респондентов оценивают состояние нравственных ценностей в стране как плохое, 37% — как нормальное. И лишь 12% — как хорошее. Всего 1% считает состояние нравов в США отличным.
Подобное большое число тех, кто считает состояние с ценностями в США плохим, рекордно. Так, в 2018 году, когда подобный опрос проводился в прошлый раз, о плачевном состоянии нравов высказались 49% респондентов.
Мрачное отношение к моральным ценностям в значительной степени обусловлено опрошенными республиканцами, 72% из которых оценили состояние моральных ценностей в стране как плохое.