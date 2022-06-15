Москва, , 15:09 — REGNUM В настоящий момент России и Украине достичь какого-то мирного компромисса будет очень непросто, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы украинская сторона приняла российские предложения в марте, когда боевые действия ещё не успели затянуться, а российской стороне не пришлось еще брать на себя организацию жизни на освобожденной территории, все могло бы ограничиться признанием независимости ДНР и ЛНР и российских прав на Крым.

Сейчас же на этой территории уже многие люди сделали ставку на сотрудничество с Россией, получают российские паспорта. Если сейчас оставить территорию Запорожья, Харьковской и Херсонской областей, эти люди окажутся под угрозой мести националистов и произвола СБУ.

То есть, фактически, если бы переговоры начались сегодня, российской стороне пришлось бы выдвигать значительно большие требования, чем в марте.

Кроме того, нерешенными остаются задачи демилитаризации и денацификации Украины, которые были озвучены президентов РФ Владимиром Путиным. Нет гарантии, что после заключения мира Украина не вступит в НАТО и не разместит у себя западные стратегические вооружения.

Эти пункты с мерами контроля и гарантиями тоже придется включить в договор. Как и наказание военных преступников, и запрет националистических партий и символики.

Но в таком виде этот договор будет выглядеть уже практически полной капитуляцией. Если Зеленский на него пойдет, он утратит остатки поддержки и власти. Его очень быстро сметут, а России придется иметь дело уже с новой властью, не признающей этот договор, то есть война начнется заново.

Открытым останется и вопрос о санкциях против России. Даже если будет подписано мирное соглашение, это не гарантирует России, что введенные против нее рестрикции будут отменены, а замороженные средства возвращены. И уж точно не с Зеленским об этом можно переговариваться.

А пока против России действуют эти меры, идущие боевые действия, затрудняющие вывоз товаров с Украины, являются дополнительным козырем Кремля», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Киеву следовало бы задуматься об уступках России, так как затяжной конфликт может привести к ликвидации Украины, заявил публицист Араш Тупчинеджад.

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