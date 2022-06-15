Москва, , 15:09 — REGNUM Пассажиры, вылетающие из российских аэропортов в другие страны Евразийского экономического союза, смогут делать покупки в магазинах беспошлинной торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, такой закон Госдума приняла в первом чтении и в целом.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки вносятся в федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Сейчас магазины беспошлинной торговли доступны для пассажиров, путешествующих из одной страны-члена союза в другую, во всех странах кроме России. Правительство предлагает изменить эту ситуацию.

«Законопроектом предлагается разрешить продавать товары в магазинах беспошлинной торговли гражданам, выезжающим из России в другие страны Евразийского экономического союза. Это позволит поддержать магазины в период временных ограничений, которые против нас введены», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

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