Москва, 15 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Пассажиры, вылетающие из российских аэропортов в другие страны Евразийского экономического союза, смогут делать покупки в магазинах беспошлинной торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, такой закон Госдума приняла в первом чтении и в целом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки вносятся в федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Сейчас магазины беспошлинной торговли доступны для пассажиров, путешествующих из одной страны — члена союза в другую, во всех странах, кроме России. Правительство предлагает изменить эту ситуацию.

«Законопроектом предлагается разрешить продавать товары в магазинах беспошлинной торговли гражданам, выезжающим из России в другие страны Евразийского экономического союза. Это позволит поддержать магазины в период временных ограничений, которые против нас введены», — сказал замминистра финансовАлексей Сазанов.