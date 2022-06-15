Белград, , 15:27 — REGNUM Граждане Украины в Сербии не могут чувствовать себя в безопасности, если в этой стране проводятся мероприятия, во время которых используется символ «Z». Об этом заявил посол Украины в Сербии Владимир Толкач 15 июня в интервью телеканалу РТС.

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По словам Толкача, этот символ украинцы отождествляют с фашистской свастикой.

Украинский дипломат отметил, что для его страны сегодня самое главное «остановить войну», и что Киев в этой области ожидает поддержки от своих партнеров в Сербии.

Напомним, что в Сербии в настоящее время находится 7500 граждан Украины. Ранее Владимир Толкач вместе с президентом Сербии Александром Вучичем посетил один из центров для приема беженцев с Украины, чтобы удостовериться в том, что украинские граждане получают всю необходимую помощь.

Первый массовый митинг в поддержку российской специальной операции прошел в Белграде. По различным оценкам, в этом мероприятии участвовало с 10 до 15 тысяч человек. Митингующие тогда рисовали символ «Z» на асфальте одной из центральных улиц Белграда, на которой проходила акция.