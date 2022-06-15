Ульяновск, , 15:08 — REGNUM В Ульяновской области остаётся в наличии большая партия вакцин от ковида, а план по прививкам выполнен почти на 93%. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, в настоящее время прививку от COVID-19 сделали 736 164 жителя Ульяновской области, что составляет 92,7% к плану. Из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 566 469 человек. Ревакцинацией охвачены 146 076 жителей.

Продолжается вакцинация детей (в возрасте от 12 до 17 лет): прививку сделали 1762 ребёнка.

В минздраве отмечают, что в наличии остаётся более 130 тыс. комплектов вакцин.

Напомним, в Ульяновской области продолжают работу 44 стационарных пункта вакцинации, работает 31 мобильная бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 203 395 жителей, выздоровели 198 275 человек, умерли 4711 ковидных больных.

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